Генпрокурор Украины призвал Раду вернуть механизм заочного судопроизводства

Киев, 27 мая. Генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал депутатов Верховной рады принять законопроект, который позволит возобновить заочное судопроизводство. При этом речь идет только о преступлениях, совершенных в ходе «евромайдана».

В своем видеообращении, опубликованном на в Facebook, Луценко напомнил, что механизм заочного судопроизводства не действует с момента создания Государственного бюро расследований. По его словам, на рассмотрении в генпрокуратуре находится «законопроект №9353, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство».

При этом он уточнил, что принятие законопроекта коснется только преступлений предыдущих лет. В частности, он призвал депутатов поддержать документ, чтобы наказать «тех преступников, которые дали приказ расстреливать мирных людей».

Генпрокурор напомнил, что по делам «евромайдана» 445 человек, включая высокопоставленных чиновников, являются подозреваемыми или ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО.

Напомним, акции протеста на майдане Незалежности начались в ноябре 2013 года после приостановки процесса подписания соглашения об интеграции Украины с Евросоюзом. В ходе противостояния демонстрантов и силовиков, продлившегося несколько месяцев, погибли более ста человек. Киевские власти возложили вину за случившееся на своих предшественников — экс-президента Украины Виктора Януковича и подконтрольное ему спецподразделение украинского МВД «Беркут». Расследование уголовного дела по этому факту продолжается до сих пор, виновные так и не были наказаны.

Как сообщала «Газета.ру», в апреле Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против ряда высокопоставленных украинских чиновников, которые могут быть причастны к событиям 2014 года.

В середине мая стало известно о повторном допросе Петра Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины. Следователи вызвали его на дополнительный допрос в связи с тем, что в ходе публичных выступлений Порошенко сообщил новые сведения, о которых не говорил ранее.

При этом в генпрокуратуре добавили, что президента приглашали на допрос еще в начале нынешнего года, Порошенко так и не подписал протокол первого допроса, сославшись на отсутствие времени.