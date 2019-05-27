Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Москва, 27 мая. Андрей Аршавин является лучшим российским футболистом XXI века, заявил главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий. Также сказал, кого считает сильнейшими легионерами чемпионата России.

«Лучший российский футболист XXI века — это Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия и Халк», — заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Ранее Андрей Аршавин играл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань», с 2016 года он выступал за казахстанский «Кайрат», пишет RT. Напомним, что Слуцкий является главным тренером нидерландского клуба «Витесс» с марта этого года. Первая тренировка запланирована на 24 июня.