Пятивековой юбилей храма пророка Илии в Москве отметили молебном. ФАН-ТВ

В одном из старейших храмов Москвы, в святилище пророка Божия Илии, прошел молебен, посвященный 500-летию его закладки. Именно это святилище в XVI веке дало название улице Ильинка. Храм находится около Красной площади. Проходя по улице, сразу и не поймешь, что это — церковь: здание больше похоже на городской особняк. Но святилище очень богато своей историей, а атмосферу старины можно почувствовать благодаря сохранившимся фрагментам исторической кирпичной кладки.

«История храма уходит в XIV век. Несколько лет тому назад в Кремле была найдена берестяная грамота, которая написана чернилами. Это была уникальная находка, но для нас она еще была и неожиданной, потому что эту берестяную грамоту подписал игумен Федор Ильинский, то есть игумен Ильинского монастыря. Датировка этой грамоты XIV век, то есть мы знаем о том, что история этого места и храма восходит как минимум к XIV веку, к Ильинскому монастырю», — подчеркивает настоятель храма пророка Илии протоиерей Андрей Речицкий.

На молебен собрались десятки людей: обычные прихожане и попечители. Присутствовали и представители воздушно-десантных войск России. Для них это не просто церковь, а центральный храм. Пророк Илия стал небесным покровителем десантников. После молебна президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подарил храму новую икону.

