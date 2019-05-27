ОАК будет судиться с украинским концерном «Антонов»

Москва, 27 мая. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) к украинскому государственному авиастроительному концерну «Антонов», говорится в информации в картотеке арбитражных дел.

Предмет и основания исковых требований на данный момент в материалах суда не раскрываются. Третьими лицами в иске указаны межрайонная инспекция ФНС России по Москве №46 и совместное российско-украинское ООО «ОАК-Антонов».

В ОАК РИА Новости сообщили, что украинская сторона уже не принимает участие в деятельности совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов». Поэтому решено ликвидировать предприятие. Этим мотивировано обращение в суд.

Отметим, правительство Украины в 2015 году издало распоряжение о выходе концерна «Антонов» из совместного предприятия.

Украинский «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.

Напомним, после 2014 года Украина неоднократно вводила санкции против России. Москва отвечала зеркально, поставив цель полностью отказаться от комплектующих из Украины, предназначенных для различных сфер промышленности.

Так, в конце прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев ввел запрет на импорт некоторых товаров. Введение ограничений стало ответной реакцией РФ на санкции со стороны Украины. В черный список внесены в основном товары из категории промышленных, а также сельскохозяйственная продукция и продовольствие.