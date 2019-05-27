Боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали позиции военных САР в провинции Хама

Дамаск, 27 мая. Примерно 450 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) напали на сирийские части, занявшие позиции в населенном пункте Кафер-Нбуде в провинции Хама. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

«В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО», ― рассказал Купчишин.

В ходе оборонительных боев, сирийские войска уничтожили около ста боевиков, а также несколько единиц их техники.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» населенного пункта Скальбия при помощи РСЗО. Террористы выпустили по городу 38 ракет, несколько из них попали в здание национальной больницы. По данным экстренных служб, пять человек погибли, двенадцать – ранены.

Тем временем специалисты российского ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Мааррин, жителям которого были выданы 500 продовольственных наборов. Кроме того, в Сирии продолжает действовать указ о предоставлении амнистии лицам, уклонившимся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе – беженцами и бывшим членам незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 26 мая этого года, амнистированы были 58 024 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.