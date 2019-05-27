Парижский суд вынес приговор напавшим на кортеж Трампа активисткам Femen

Париж, 27 мая. Активистки движения Femen, напавшие в ноябре прошлого года на кортеж президента США Дональда Трампа, были приговорены к штрафу в размере одной тысячи евро по обвинению в непристойном поведении. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Нападение на кортеж Трампа произошло 10 ноября 2018 года. Тогда во французской столице проходили масштабные мероприятия, посвященные столетней годовщине завершения Первой мировой войны. Три голые по пояс девушки предприняли попытку остановить кортеж Трампа в центре Парижа. Они были задержаны полицией.

Из-за ошибки в судебной процедуре, дело против одной из девушек было закрыто. В ходе слушаний в марте прокурор просил суд приговорить задержанных к тюремному заключению сроком один месяц, однако суд принял решение ограничиться штрафом. Как пишет газета «Известия», они были признаны виновными в эксгибиционизме, хотя подсудимые настаивали на том, что использовали свое тело не в сексуальных целях, а в политических.