Искусственный интеллект предложил «правильный» финал «Игры престолов»

Москва, 27 мая. Разработчики искусственного интеллекта из Томска считают, что серии последнего сезона «Игры престолов» были показаны не в том порядке, который был задуман изначально.

С помощью искусственного интеллекта, полагают ученые, им удалось узнать, какой будет концовка саги в еще не написанной книге Джорджа Мартина.

«Всем не понравилась концовка сериала, потому что это не концовка! Все дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман», — цитирует ученого Евгения Гарина «Российская газета».

Искусственный интеллект показал, что сражение главных героев с армией Короля Ночи должно было произойти в самом конце сериала, уже после победы Дейенерис над Серсеей. Убить повелителя мертвых должен был Бран Старк, в том числе по этой причине прикованного к инвалидному креслу молодого человека впоследствии выбирают правителем королевства.

По мнению российских ученых, шоуранеры «Игры престолов» намеренно переставили серии местами, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Джорджа Мартина, которая еще не вышла, а искусственный интеллект предложил «правильный» финал саги.

Напомним, ранее в Сети появилось видео читки сценария последней серии, в ходе которой актеры узнали итоговую судьбу своих персонажей. Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, не смог скрыть своего разочарования, когда узнал, что его герою предстоит убить Дейенерис.