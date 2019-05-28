Сирия, 28 мая. ВКС РФ и ВВС Сирии проводят совместные операции в Идлибе, в Хаме САА отбивает нападения «Тахрир аш-Шам». Турецкие наемники, оккупировавшие кантон Африн, вывезли из Сирии 16 000 предметов древности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали радикалов на юге Идлиба.

ВВС Сирии: нанесли удар по боевикам в районах Идлиба и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков у города Кафр Набуда и стягивают подкрепление в Хаме для наступления на север провинции.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила, что не даст САА продвинуться на восток Алеппо, заявила, что ей удалось уничтожить БМП правительственных сил в Хаме.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за поджоги посевов на востоке Евфрата, обвиняется в организации теракта в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: снова обстреляла авиабазу и готовится к новому столкновению с САА у Кафр Набуды в Хаме.

ВС Турции: направили конвой в Идлиб, обвиняются в контрабанде памятников культуры и древностей из Африна.

Курды: потеряли несколько человек в результате теракта в Дейр-эз-Зоре, позволили беженцам покинуть лагерь «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Латакия

На севере Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по боевикам «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Днем в районе города Кабана были нанесены удары по укрытиям боевиков на склонах Курдских Гор, передает портал Baladi News.

Сирийская армия готовится захватить Кабану и остальные пункты, находящиеся под контролем боевиков на границе Идлиба и Латакии. В случае успеха САА отрежет оставшихся джихадистов от путей подкрепления из Идлиба и они утратят ключевую позицию, откуда ранее вели ракетный обстрел по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

Провинция Алеппо

Напряжение между правительственной армией и протурецким формированием «Свободная сирийская армия» (ССА) сохраняется. Утром на севере провинции в поселении Ад-Дана в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного ССА, скончался ребенок и три человека получили ранения, сообщает Twitter-канал Halab Today TV. В ответ ВВС Сирии атаковали протурецких боевиков у города Хальса. Информация о потерях группировки пока не поступала.

Портал ANHA News передал, что комиссия историков и археологов подсчитала разрушения, нанесенные археологическим и архитектурным памятникам Африна за время турецкой оккупации. Всего. по данным комиссии, с начала конфликта турецкими войсками и союзными группировками были разрушены 32 объекта культурно-исторического наследия из 92, 16 000 предметов старины были контрабандным путем вывезены из страны. Среди археологических памятников, которые были разграблены оккупантами, числится древняя церковь Мармарон. Мозаичные картины вывозят из Африна частями, строения разрушают бульдозерами или разрушают во время боевых действий. Комиссия попытается довести свою жалобу до уровня ЮНЕСКО.

Провинция Дейр эз-Зор

Новостной портал SANA News сообщил, что инженерными подразделениями САА утром были уничтожены СВУ и боеприпасы, оставленные боевиками в районе Аш-Шула.

Днем в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Аль-Бусейра пострадали несколько бойцов отряда курдских сил безопасности «Асайиш». Мотоцикл был припаркован рядом с их штаб-квартирой, передает канал Halab Today TV. В организации теракта подозреваются боевики «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Утром на юге провинции ВКС РФ и ВВС Сирии совершили совместные вылеты. Вертолеты ВВС Сирии атаковали склады и позиции боевиков у городов Сафран, Кафр-Саджна и Маарат-Хамра, Бар, Накир и Кафр-Набаль, как передает канал MMCSYR..

ВКС РФ нанесли точечные удары по укрепрайонам джихадистов у поселения Абдин, на склонах горы Джебель Аль-Завия, об этом также сообщил канал MMCSYR.

Днем информагентство Step News Agency сообщило, что турецкий военный конвой пересек сирийскую границу через переход Кафр Лусин и движется в Идлибе. Въезд турецкого конвоя совпал с операциями ВКС РФ. Турция намерена сохранить свои позиции и влияние в Сирии, усиливая свое присутствие у пунктов наблюдения. Официальными турецкими представителями пока не был прокомментирована ситуация с военными конвоями и поставками оружия и техники для боевиков.

По данным местного источника сети Twitter, лидеры группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза» и «Харакат аш-Шам» встретились, чтобы скоординировать свои действий протии сирийских войск в зоне «большого Идлиба».

Провинция Ракка

Twitter-канал Halab Today TV передал сообщение о пожаре в полях у деревни Джафар. Фермеры в провинции уже самостоятельно организовали патрули, которые будут дежурить ночью для оперативного тушения огня и предотвращения поджогов. Организованы сельские пожарные команды. Огонь уже нанес фермерам ощутимый ущерб, так как продажа урожая для них является единственным источником заработка. Как сообщает подконтрольное террористам ИГИЛ1 издание «Аль-Нава», ответственность за поджоги посевов в Ракке и Хасаке лежит на боевиках «Исламского государства». Подобным образом боевики уже поступали в Ираке, обложив налогом 27 деревень на севере и поджигая угодья, если фермеры не могли его выплатить или отказывались.

Провинция Хама

По данным портала Baladi News, ВВС Сирии ударили по боевикам «Тахрир аш-Шам» в предместьях деревни Ас-Сармания в ответ на обстрел подразделения у поселения Майдан Газаль.

Местный источник в Twitter Mahmod Hamway передал, что российские военнослужащие совместно с подразделением правительственных войск Сирии обстреляли боевиков в районе населенного пункта Аз-Зака, Кастун и у города Кафр-Зета. Информация о потерях среди радикалов уточняется.

Днем «Тахрир аш-Шам» контратаковала правительственные войска с целью возвращения под свой контроль города Кафр Набуда. Позиции САА подверглись мощному обстрелу. Обе стороны понесли жертвы, как сообщает портал Al Masdar News.

«Сирийская свободная армия» (ССА) заявила, что ее боевиками была подбита из противотанковой ракетной установки БМП сирийской армии на фронте Кафр Набуда, сообщает Twitter-канал Syrian Coalition. Пока официальные СМИ не подтверждают информацию о потерях САА на севере Хамы.

Позднее боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из РСЗО «Град» военную авиабазу Джиб Аль-Рамла. Благодаря системе противовоздушной обороны авиабазы, все снаряды боевиков были перехвачены и не нанесли никакого ущерба, сообщил Twitter-канала (@OGNReports). Также канал сообщает, что в артиллеристские обстрелы боевиков вызвали пожар в полях в долине Аль-Габ, сгорел урожай деревни Заяра.

В конце дня в Хаму прибыл конвой подкрепления правительственных сил, чтобы отбивать контратаки боевиков «Тахрир аш-Шам», сообщает Al Masdar News. С прибытием подкрепления сирийская армия сможет продвинуться в наступлении на Тал-Сахер и штурмовать Хубейт.

Провинция Хасака

По данным Mаsar Press Net, боевики курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) позволили беженцам покинуть лагерь «Аль-Хол». Ранее лагерь был оцеплен отрядами курдских сил безопасности «Асайиш», которые не выпускали никого из лагеря и не пропускали внутрь конвои гуманитарной помощи.

Местный источник в Twitter (@lezginibrahim) сообщил, что поля у поселения Тель Брак были уничтожены пожаром до того, как спасательные бригады и жители смогли потушить его.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)