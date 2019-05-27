ВВС Израиля нанесли удары по сирийским военным объектам в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 27 мая. ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает телеканал Syria TV, израильская ракета разорвалась в районе Тель Шаар в окрестностях города Эль-Кунейтра, находящегося в 40 км от столицы Сирии Дамаска.

По данным телеканала, в результате атаки ранены несколько человек и повреждена одна боевая машина.

По данным военного источника агентства SANA, удар зафиксирован в 21.10 по местному времени. Ракета попала в один из сирийских военных постов, в результате чего один сирийский военный погиб, еще один получил ранения.