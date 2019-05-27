Лавров надеется, что новые власти на Украине сдвинут кризис в Донбассе с мертвой точки

Москва, 27 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский проявит политическую волю и сделает реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом глава российского МИД заявил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

При этом российский дипломат подчеркнул, что при обсуждении ситуации, сложившейся на востоке Украины, Россия и Белоруссия отталкивались от необходимости полной реализации минских соглашений.

«В Москве надеются, что новые украинские власти проявят политическую волю и процесс урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны сдвинется, наконец, с мертвой точки», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает урегулирование конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей, ради которой он готов «пойти на все».

Война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.