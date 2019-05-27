В Совфеде объяснили, зачем Пентагону понадобились российские патроны

Москва, 27 мая. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает, что в распоряжении вооруженных сил США могут находиться «пиратские копии» российского стрелкового оружия. Так он прокомментировал информацию о закупке министерством обороны США российских патронов.

По его словам, в случае официальной покупки в комплекте с оружием всегда идут боеприпасы. Отсутствие таковых у Пентагона может означать, что у США есть нелицензионные копии российских пистолетов и автоматов.

Клинцевич также не исключил, что к незаконному изготовлению копий российского оружия может быть причастна сама Америка. Он напомнил, что в пошлом году, как сообщали американские СМИ, Пентагон предложил гранты компаниям, которые смогут скопировать пулемет Калашникова и крупнокалиберный пулемет «Утес». Сенатор добавил, что соответствующие службы РФ не оставят без внимания информацию о закупках российских боеприпасов в США.

«В этой неприглядной истории необходимо поставить точку со всеми вытекающими отсюда серьезными правовыми и материальными последствиями для всех, кто так или иначе причастен к этим воровским действиям», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее сообщалось, что армия США закупает патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова, пулеметам Калашникова, крупнокалиберному пулемету ДШК и снайперской винтовке Драгунова.