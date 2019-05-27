Постоянно чихающий кот из Британии не может найти себе хозяев

Лондон, 27 мая. Британский приют для кошек рассказал о проблеме, с которой столкнулся один из их питомцев по имени Эллиот. Девятилетний кот, страдающий от хронического ринита, никак не может найти себе хозяина.

Ринит Эллиота проявляется постоянным чиханием, вызванным заложенностью носа и чиханием. Из-за болезни кот никак не может найти себе новый дом. Предыдущий хозяин Эллиота страдал от аллергии, поэтому был вынужден сдать кота в приют. С марта Эллиот находится в центре кошачьей защиты в восточном Сассексе. Он вызывал интерес у многих посетителей приюта, однако узнав о его проблемах, они отказывались его брать, пишет RT.

«Они беспокоятся о стоимости лекарств, которые придется покупать, и как это отразится на их бюджете», — пояснил сотрудник центра.

По его словам, кот обладает прекрасным характером. Сотрудники приюта уверены, что если у кота появиться дом, ему может стать лучше.