В Госдуме положительно оценили отмену внутрисетевого роуминга

Москва, 27 мая. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об отмене внутрисетевого роуминга.

Депутат подчеркнул, что инициативу оценивает «абсолютно положительно». Россия, отметил он, заинтересована в максимальной мобильности граждан и выступает за то, чтобы никто не переплачивал лишние деньги за сотовую связь.

Заинтересованы российские власти также и в том, чтобы евразийское пространство как можно активнее развивалось и как можно меньше было барьеров и злоупотреблений.

«Это все работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнеров», — цитирует его RT.

Федеральный закон, согласно которому в стране с июня 2019 года отменяется национальный роуминг, подписал президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года. Согласно новому закону, операторы сотовой связи обязаны устанавливать в своей сети идентичные условия оказания услуг для любого клиента, вне зависимости от того, находится ли он в своем регионе России или за его пределами.

Помимо этого, согласно документу, абонент будет оплачивать исходящие звонки собеседникам, находящимся за рубежом.

В понедельник глава российского правительства подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. В документе уточняется, что закон официально начнет работать с 1 июня.

Ранее в Крыму объявили о готовности запустить международный роуминг.