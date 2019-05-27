Эксперты составили рейтинг самых бесполезных советов, которые дают врачи

Москва, 27 мая. Эксперты составили рейтинг самых бесполезных советов, которые пациентам дают врачи. В числе таковых, например, знакомая всем с детства рекомендация не мочить манту.

Утверждение о том, что манту нельзя мочить, не имеет никаких оснований, ведь вакцина вводится в нижние кожные слои, куда вода попасть не может, говорится в статье на сайте Dni24.com. В то же время совет не чесать место укола не является бесполезным.

Другой сомнительный совет — это рекомендация выпивать не менее восьми стаканов жидкости в день. Давно доказано, что норма потребления жидкости у каждого человека своя — она зависит от множества факторов. Поэтому правильным советом будет совет пить столько жидкости, сколько человеку нужно.

Еще один популярный миф, о котором решили рассказать эксперты, касается зон, на которые якобы разделен человеческий язык. Некоторые «врачи» утверждают, что язык раздел на зоны, которые отвечают за восприятие разных вкусов: сладкого, соленого, кислого и горького. Это утверждение, как и то, что человеку нужны именно восемь стаканов жидкости в день, не соответствует действительности.

Не является корректной и рекомендация врачей меньше проводить время перед экраном телевизора или компьютера, чтобы не портить зрение. На самом деле, зрение в таком случае не портится, хотя глаза действительно устают.

Кроме того, эксперты развенчали миф и об обязательном завтраке. Исследования показывают, что и здесь все индивидуально и зависит от привычки: некоторые люди могут спокойно обходиться без приема пищи сразу после пробуждения.