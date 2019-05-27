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Порошенко стал фигурантом нового дела на Украине

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Порошенко стал фигурантом нового дела на Украине

Киев, 27 мая. Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом «Прямой».

Ранее экс-заместитель главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в ГБР заявление по данному делу.

В пресс-службе Бюро подтвердили, что в центральный аппарат поступило третье заявление в отношении Порошенко. Оно зарегистрировано и «касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала Прямой».

Как сообщает агентство УНН, в Бюро поступило и четвертое заявление Портнова. Однако по нему пока не было возбуждено уголовное дело.

Порошенко стал фигурантом нового дела на Украине

Ранее Портнов заявил, что «в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов», сообщала «Газета.ру». Он также добавил, что существуют еще десятки уже подготовленных заявлений. 

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Константин Затулин выразил мнение, что Порошенко может оказаться в тюрьме, если у действующей власти будет достаточно решимости и воли. Но желание отправить Порошенко за решетку до парламентских выборов трудно реализовать, считает депутат, поскольку «на самом деле власть Зеленским во всей своей полноте не контролируется».

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Автор: Олеся Волкова
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