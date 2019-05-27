Порошенко стал фигурантом нового дела на Украине

Киев, 27 мая. Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом «Прямой».

Ранее экс-заместитель главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в ГБР заявление по данному делу.

В пресс-службе Бюро подтвердили, что в центральный аппарат поступило третье заявление в отношении Порошенко. Оно зарегистрировано и «касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала Прямой».

Как сообщает агентство УНН, в Бюро поступило и четвертое заявление Портнова. Однако по нему пока не было возбуждено уголовное дело.

Ранее Портнов заявил, что «в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов», сообщала «Газета.ру». Он также добавил, что существуют еще десятки уже подготовленных заявлений.

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Константин Затулин выразил мнение, что Порошенко может оказаться в тюрьме, если у действующей власти будет достаточно решимости и воли. Но желание отправить Порошенко за решетку до парламентских выборов трудно реализовать, считает депутат, поскольку «на самом деле власть Зеленским во всей своей полноте не контролируется».