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Видеокамеры установят в отделении КПРФ в Ставрополе после нападения на «Родину»

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Видеокамеры установят в отделении КПРФ в Ставрополе после нападения на «Родину»

Ставрополь, 27 мая. Камеры видеонаблюдения будут установлены в отделении КПРФ в Ставрополе после нападения мужчины на сотрудников редакции газеты «Родина». Об этом рассказал член фракции в думе Ставропольского края Виктор Лозовой.

По его словам, отделение партии и редакция издания расположены в одном здании.

«Мы не будем изолироваться от людей, к нам приходят все, партия открытая, поставим видеонаблюдение, чтобы было понятно, к кому, зачем приходят», — объяснил он.

Лозовой уточнил, что главный редактор Николай Бондаренко, пострадавший при нападении, останется под присмотром врачей до утра. Решение о его выписке будет принято позднее.

В понедельник стало известно о том, что неизвестный человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. В результате атаки были ранены четыре человека, об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, уточнив, что злоумышленника оперативно задержали.

В местном отделении КПРФ сообщили данные о преступнике. Им оказался 46-летний мужчина, который, вероятно, в момент нападения был не в себе.

По данным источника Федерального агентства новостей, нападавший Константин Сиднеев имеет высшее педагогическое образование по специальности филолог. Несколько дней назад он пропал без вести и до сих пор числится в розыске. В день исчезновения он собирался ехать в библиотеку Ставрополя. Мужчина состоит на учете у психиатра.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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