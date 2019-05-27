Киев передаст России ноту по освобождению моряков

Киев, 27 марта. Министерство иностранных дел Украины подготовило ноту по освобождению моряков ВМСУ и намерено до конца дня передать ее в МИД России. Об этом в понедельник заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где. Как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово (следственный изолятор в Москве — прим. ФАН)», — отметила она в эфире радио НВ.

Зеркаль подчеркнула, что во вторник Украина обратится к другим странам, чтобы они повлияли на Россию и побудили ее выполнить решение Международного трибунала ООН.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву встал на сторону Киева. Он потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе, а также прекратить уголовное преследование нарушителей границы.

При этом Москва не участвовала в слушаниях, поскольку считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева. Российская сторона также заявила, что будет отставать свою позицию.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях.