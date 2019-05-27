Сирия 27 мая. В Алеппо и Идлибе ВВС Сирии атаковали боевиков. Сирийская армия готовится к штурму на севере Хамы, ИГИЛ1* поджигает поля на востоке Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевые вылеты в Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают подкрепление в Хаме для наступления на север провинции.

«Исламское государство»1: обвиняется в поджогах полей в Ракке и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовится к новому столкновению с САА у Кафр Набуды в Хаме.

Провинция Алеппо

Информагентство Baladi News передало информация о боевом вылете ВВС Сирии на севере Алеппо. По позициям протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) в районе города Хальса были нанесены точечные удары. Информация о потерях оппозиционной группировки пока не поступала. Данная операция военно-воздушных сил была ответом на минометный обстрел поселения Тадеф, в результате которого пострадали мирные жители, включая одного ребенка.

Провинция Идлиб

Twitter-канал Baladi News сообщает, что ВВС Сирии в конце дня совершили боевой вылет к деревни Абдин на юге провинции. Были атакованы укрепления джихадистов, расположенные на окраине деревни.

Второй вылет ВВС Сирии был предпринят в район города Хазарин, передает новостное портал Step News Agency. С вертолетов были обстреляны укрытия радикалов у поселков Ахсам и деревень Аль-Бара, Хут и Машун Хут, передает Masar Press Net.

Провинция Ракка

Twitter-канал Halab Today TV передал сообщение, что загорелись посевы пшеницы у деревни Джафар. Фермеры в провинции уже самостоятельно организовали патрули, которые будут дежурить ночью для оперативного тушения огня и предотвращения пожаров. Организованы, в том числе, сельские пожарные команды. Огонь уже нанес фермерам ощутимый ущерб, так как продажа урожая для них является единственным источником заработка. Как сообщает подконтрольное террористам ИГИЛ издание «Аль-Нава», ответственность за поджоги посевов в Ракке и Хасаке лежит на боевиках «Исламского государства». Подобным образом боевики уже поступали в Ираке, обложив налогом 27 деревень на севере и поджигая поля, если фермеры не могли его выплатить или отказывались.

Провинция Хама

В Хаму прибыл конвой подкрепления правительственных сил, чтобы отбивать контратаки боевиков «Тахрир аш-Шам», сообщает Al Masdar News. Ранее днем боевики обстреляли конвой САА на склоне высоты Тал-Сахер, предприняли безуспешную попытку обстрелять военную авиабазу Джиб Аль-Рамла из реактивной системы залпового огня «Град». Боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» даже сумели вечером уничтожить ракетной установкой одну бронированную машину пехоты правительственных сил у города Кафр Набуда. С прибытием подкреплением сирийская армия сможет продвинуться в наступлении на Тал-Сахер и штурмовать Хубейт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)