Министр туризма Туниса обвинил оппонентов в распространении фейков против правительства

Тунис, 27 мая. Министр туризма Туниса Рене Трабелси обвинил своих политических оппонентов в том, что они наняли израильскую компанию для распространения фейков с целью дискредитации правительства и президента.

При этом он не стал уточнять название компании и имена ее нанимателей.

«Тунисские партии наняли эту компанию, чтобы начать клеветническую кампанию против правительства и президента. К сожалению, они не рады видеть прогресс, достигнутый правительством», — отметил Трабелси.

Комментарий министра последовал вскоре после того, как Facebook заблокировал находяющуюся в Тель-Авиве консалтинговую компанию «Группа Архимед», которая занимается лоббизмом и срывом выборов в различных странах. Как сообщают СМИ, Тунис, как и многие другие франкоязычные африканские страны, был мишенью этой организации. Отметим также, что Рене Трабелси является первым в истории Туниса министром-евреем.

Политическая и экономическая ситуация в Тунисе остается нестабильной после революции 2010-2011 года. С тех пор уровень жизни населения серьезно упал, а безработица и преступность выросли.