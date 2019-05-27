Беглов со сцены «Октябрьского» передал поздравления Путина петербуржцам

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с днем рождения Северной столицы и со сцены БКЗ «Октябрьский» передал поздравления президента РФ Владимира Путина.

Градоначальник в понедельник принял участие в концерте, посвященном 316-летию со дня основания Петербурга. Он в очередной раз за этот день обратился к горожанам со словами поздравления и пожелания процветания Северной столице.

Упомянул Беглов и утренний разговор с российским лидером. По его словам, глава РФ поздравил лично самого губернатора с праздником и попросил его передать наилучшие пожелания петербужцам.

«Обязательно передай мои наилучшие пожелания жителям города, труженикам, героям, которые любят наш город. И я тоже стараюсь, и будут вам помогать», — передал Беглов слова президента, открывая праздничный концерт.

Градончальник также пригласил на сцену ветерана труда и блокады. Открыл праздничное мероприятие поэт Илья Резник своим стихотворением, затем на сцену вышли звезды отечественной эстрады, среди который Игорь Корнелюк и Лариса Долина. Отвечал за музыкальное сопровождение эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева.

Напомним, жители Петербурга второй день празднуют 316-летие города. На Невском проспекте 26 мая состоялось шествие артистов цирка, а с Лиговского проспекта стартовал Большой велопарад. В нем принял участие и врио губернатора Северной столицы.

Поздравления городу и его жителям уже направили многие общественные и политические деятели. Так, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пожелал Петербургу вечной молодости, а звезды театра и кино в праздничный день рассказали, что для них значит Северная столица.