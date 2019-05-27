Минск, 27 мая. Россия и Белоруссия обеспокоены активностью НАТО возле своих границ. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Говорили о проблематике нераспространения и контроля над вооружениями. Выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ, отметили, что такие шаги ведут к нарастанию напряжённости в Евро-Атлантике», — отметил он.

По словам главы российского МИД, Москва и Минск призывают западные страны уважать принцип равной и неделимой безопасности.

Напомним, что Североатлантический альянс начал активно расширяться на восток с 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот и началась гражданская война. Свои действия НАТО оправдывает «российской угрозой», хотя, по словам российских официальных лиц, альянсом движет лишь желание увеличить военные бюджеты и оправдать собственную экспансию.

Сегодня военный блок имеет свои базы в странах, находящихся в непосредственной близости от российских границ — в Польше и республиках Прибалтики.