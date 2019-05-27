Зеленский впервые посетил Донбасс после избрания

Киев, 27 мая. Президент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую поездку в Донбасс в качестве официального лица. Об этом в понедельник сообщает его пресс-служба.

Глава государства осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье (Луганская область).

«Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского», — говорится в сообщении.

Отметим, что 6 мая Донбасс в последний раз посетил Петр Порошенко, которого Зеленский сместил на посту президента. Политик выступил перед военными, заявив, что за годы своего президентства он посещал линию соприкосновения не менее 25 раз. Он также призвал Зеленского не повторять ошибки своих предшественников и заботиться об армии.

Война в Донбассе началась вскоре после государственного переворота, который произошел на Украине в начале 2014 года. Баллотируясь на первый президентский срок, Порошенко обещал закончить военные действия за две недели, однако в итоге внутреукраинский конфликт растянулся на долгие пять лет и продолжается по сей день. Зеленский во время дебатов с Порошенко пообещал приложить все усилия, чтобы положить конец кровопролитию, однако не стал уточнять никаких конкретных сроков.