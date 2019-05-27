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Тимати заявил о готовности защитить Россию

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Тимати заявил о готовности защитить Россию

Москва, 27 мая. Рэпер Тимати после показа новой коллекции совместно с «Армией России» в Национальном центре управления обороной ответил на критику в свой адрес. Тимати рассказал, что после анонса мероприятия в социальных сетях его завалили сообщениями с укорами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Музыканта обвинили в том, что он сотрудничает с министерством обороны России, а сам в армии не служил. 

«Я дам ответ для всех: вы можете ни на секунду не сомневаться, — уверил журналистов Тимати, — Если беда придет в наш дом, я сделаю все возможное и встану на защиту страны не хуже тех, кто отслужил».

Напомним, в понедельник перед модным показом рэпер подарил главе Минобороны России Сергею Шойгу куртку. 

Тимати заявил о готовности защитить Россию  

Тимати заявил о готовности защитить Россию

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Автор: Евгения Авраменко
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