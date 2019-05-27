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Мединский презентовал сборник философа Ильина

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Мединский презентовал сборник философа Ильина

Министр культуры РФ Владимир Мединский презентовал книгу «Иван Ильин. Новая национальная Россия». Презентация прошла в книжном магазине Российского военно-исторического общества. На мероприятии присутствовал и корреспондент Федерального агентства новостей. 

Книга содержит труды Ивана Ильина, написанные в период 1924–1952 годов. Издание было подготовлено Институтом наследия имени Лихачева. Главным составителем тома сочинений философа Ильина явился профессор Юрий Лисица. 

«Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы; прежде всего свободы для самой России как государства, свободы для России как национального, хотя и многочленного единства, свободы для русских людей», — процитировал в начале презентации слова русского философа Мединский. 

Эти слова были использованы и президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в 2014 году, напомнил министр. 

Мединский презентовал сборник философа Ильина

«Поскольку послание Федеральному собранию определяет то, как президент видит развитие страны, хотелось бы, чтобы Россия развивалась, как того желал философ Иван Ильин», — сказал Мединский. 

Архив Ивана Ильина долгое время хранился в Мичиганском университете, напомнил Мединский. Лишь спустя 40 лет после смерти философа архивный фонд Ильина поступил в научную библиотеку МГУ. Впоследствии министерство культуры РФ по собственной инициативе оцифровало архив трудов русского философа. 

«Подобные труды — не бестселлеры отдельных популяризаторов истории. Это глубокие философские труды, но в них мы можем увидеть будущее нашей страны, как в зеркале», — подытожил министр культуры.

Советник министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков рассказал о результатах оцифровки трудов Ильина. 

«В настоящее время оцифровано более 70 тысяч страниц из архивного фонда Ивана Ильина», — приводит следующие цифры советник министра. 

Мединский презентовал сборник философа Ильина

В настоящее время творчество Ильина представлено в проекте «Иван Ильин. Изгнание и патриот» на сайте «Культура.рф».

Ваньков продемонстрировал работу портала. На нем можно ознакомиться с трудами Ильина как в форме электронных книг, так и в виде отсканированных рукописей. На сайте представлены также письма и черновики русского философа. 

«Мы считаем,  что достояние Ильина должно быть представлено в открытом доступе», — подчеркнул Ваньков. 

Подробнее о процессе составления сборника рассказал профессор Юрий Лисица

«Нам удалось не сделать ни одной купюры в текстах Ильина, мы ничего не вырезали, — заверил он. — В комментариях мы воспроизводим абсолютно все правки автора».

Мединский презентовал сборник философа Ильина

Иван Ильин — известный русский философ, писатель и публицист. Более 30 лет Ильин прожил за границей. Он стал одним из знаковых русских философов первой половины XX века.

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Автор: Герман Парло
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