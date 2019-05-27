Мединский презентовал сборник философа Ильина

Министр культуры РФ Владимир Мединский презентовал книгу «Иван Ильин. Новая национальная Россия». Презентация прошла в книжном магазине Российского военно-исторического общества. На мероприятии присутствовал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Книга содержит труды Ивана Ильина, написанные в период 1924–1952 годов. Издание было подготовлено Институтом наследия имени Лихачева. Главным составителем тома сочинений философа Ильина явился профессор Юрий Лисица.

«Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы; прежде всего свободы для самой России как государства, свободы для России как национального, хотя и многочленного единства, свободы для русских людей», — процитировал в начале презентации слова русского философа Мединский.

Эти слова были использованы и президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в 2014 году, напомнил министр.

«Поскольку послание Федеральному собранию определяет то, как президент видит развитие страны, хотелось бы, чтобы Россия развивалась, как того желал философ Иван Ильин», — сказал Мединский.

Архив Ивана Ильина долгое время хранился в Мичиганском университете, напомнил Мединский. Лишь спустя 40 лет после смерти философа архивный фонд Ильина поступил в научную библиотеку МГУ. Впоследствии министерство культуры РФ по собственной инициативе оцифровало архив трудов русского философа.

«Подобные труды — не бестселлеры отдельных популяризаторов истории. Это глубокие философские труды, но в них мы можем увидеть будущее нашей страны, как в зеркале», — подытожил министр культуры.

Советник министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков рассказал о результатах оцифровки трудов Ильина.

«В настоящее время оцифровано более 70 тысяч страниц из архивного фонда Ивана Ильина», — приводит следующие цифры советник министра.

В настоящее время творчество Ильина представлено в проекте «Иван Ильин. Изгнание и патриот» на сайте «Культура.рф».

Ваньков продемонстрировал работу портала. На нем можно ознакомиться с трудами Ильина как в форме электронных книг, так и в виде отсканированных рукописей. На сайте представлены также письма и черновики русского философа.

«Мы считаем, что достояние Ильина должно быть представлено в открытом доступе», — подчеркнул Ваньков.

Подробнее о процессе составления сборника рассказал профессор Юрий Лисица

«Нам удалось не сделать ни одной купюры в текстах Ильина, мы ничего не вырезали, — заверил он. — В комментариях мы воспроизводим абсолютно все правки автора».

Иван Ильин — известный русский философ, писатель и публицист. Более 30 лет Ильин прожил за границей. Он стал одним из знаковых русских философов первой половины XX века.