Подручный Навального стал фигурантом еще одного административного дела



Москва, 27 мая. На сторонника Алексея Навального Леонида Волкова, арестованного на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам.

Как сообщил на своей странице в Facebook директор так называемого ФБК Иван Жданов, протокол составлен по части 3 статьи 20.1 КоАП. Поводом стало сообщение в Twitter, опубликованное 23 апреля. На прошлой неделе Волков был арестован на 20 суток по делу о несогласованной акции.

Ранее стало известно, что правая рука Навального Волков был уличен в организации настоящей мошеннический финансовой пирамиды. Исходя из информации, представленной в спецрасследовании НТВ под названием «Гражданин Навральный — 2. Переход наличности», подельник по ОПГ Навального организовал серьезную финансовую подпитку, которую получил во время «президентской кампании» блогера.

Напомним, в декабре 2018 года Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему сбора «пожертвований», изучив историю личного биткоин-кошелька Волкова. На этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы. Весь «народный краудфандинг» оказался всего-навсего операцией прикрытия тайного финансирования кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com.