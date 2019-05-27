Александр Беглов вручил премии в области культуры за 2018 год. ФАН-ТВ

27 мая врио губернатора Александр Беглов вручил премии в области культуры и искусства в Петербурге. Церемония прошла в Смольном и была приурочена ко Дню основания города.

В церемонии приняли участие народные и заслуженные артисты России, почетные горожане и общественные деятели. Традиционно премия присуждается в 12 номинациях: «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры», «В области литературы», «В области театрального искусства», «В области музыкально-сценического искусства», «Музыкального исполнительского искусства», «В области композиторского искусства», «В области изобразительного искусства», «В области киноискусства», «В области архитектуры», «В области дизайна», «В области просветительской деятельности», «В области музейного дела».

Александр Беглов поздравил победителей номинаций, вручил им грамоты и памятные награды.

«Праздник абсолютно для всех: для наших жителей, для наших гостей. И, конечно, этот праздник устроен нашими деятелями искусства и культуры, они мужественно сражались с дождем. Праздник получился на славу», — подчеркнул градоначальник.

Лауреатами премии в этом году, как и в прошлом, стали Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих. Они выразили благодарность за полученные награды. «Теперь можно и зазвездеть», с юмором отметила актриса.