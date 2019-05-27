Представители Галустяна отреагировали на попадание комика в базу «Миротворца»

Представители Михаила Галустяна отказались комментировать попадание российского комика в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Ранее портал «Украина.ру» сообщил, что известного шоумена обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

«С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team», — сообщает украинский портал.

В настоящее время доступ к «Миротворцу» заблокирован. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с помощницей Михаила Галустяна Екатериной, однако последняя отказалась комментировать ситуацию.

«У него [Галустяна] уже давно запрет на въезд на Украину, и мы никак не комментируем это. Мы не хотим ввязываться в политические истории, просто въезд закрыт для нас, и все», — отреагировала представитель шоумена.

Напомним, скандальный украинский ресурс «Миротворец» известен тем, что публикует на своих страницах данные журналистов, военнослужащих ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых в Киеве называют «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки получавших аккредитацию в Новороссию журналистов с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Отметим, в базу данных ресурса также внесены российские деятели культуры, притом что «Миротворец» не является официальным ресурсом.