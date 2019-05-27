Стало известно, когда Саакашвили может вернуться на Украину

Киев, 27 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину уже 31 мая. Об этом в понедельник заявил источник в окружении политика.

«Саакашвили намерен вернуться на Украину до конца текущей недели и, возможно, уже в эту пятницу», — отметил он.

По его словам, Саакашвили намерен начать подготовку по участию своей партии «Движение новых сил» в парламентских выборах. Источник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ своего предшественника, который лишил гражданства экс-главу Одесской области, сообщает украинское издание Страна.ua.

Напомним, что в июле 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Саакашвили и добился его выдворения из страны. Бывший губернатор подавал жалобу в суд, но она так и не была рассмотрена.

Поводом для отзыва гражданства стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при получении украинского паспорта. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Примечательно, что, несмотря на лишение гражданства, в феврале 2018 года Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, буквально прорвавшись через кордоны, в чем ему помогли сторонники. Впоследствии он был вынужден оплатить штраф за нарушение миграционного законодательства.