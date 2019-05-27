Минприроды объявило о старте всероссийского фотоконкурса «Вода России»

Участники фотоконкурса «Вода России» должны отразить 11 уникальных водных объектов, вошедших в состав Нацпроекта «Экология». Работы победителей отправятся на тематические выставки, проведение которых запланировано на центральных вокзалах Москвы и Петербурга.

Фотоконкурс «Вода России» проводится в рамках выполнения майских указов президента РФ ради повышения экологической грамотности граждан и формирования бережного отношения к водным богатствам страны.

Минприроды России проводит это мероприятие в рамках реализации Федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (ФЦП «Вода России»).

Чтобы стать участником конкурса, достаточно до 6 июля заполнить анкету и загрузить свои работы на сайт фотоконкурсвода.рф.

Оборудование не имеет особого значения: на конкурс принимают фотографии, снятые как на профессиональные фотоаппараты, так и на любительские, и даже на планшет или смартфон.

Возраст тоже не помеха для участия в этом всероссийском фотосостязании. Уже известно, что в отдельную группу войдут юные конкурсанты от 6 до 18 лет. Имена победителей станут известны 13 июля, узнать результаты можно на официальном сайте конкурса. Лучшие работы отправятся на 6 вокзалов Москвы и Петербурга, там же в дни открытия выставок пройдут торжественные награждения.

Председателем жюри, которому предстоит оценивать работы, выбран директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин. Кроме него в состав вошли известные художники и фотографы, среди которых Михаил Каламкаров, Павел Дудников, Шалва Епхошвили, Максим Новиковский.

Фотографии будут оцениваться в 5 номинациях, освещающих разные сферы взаимодействия человека с водой:

• «Властелины воды» – фотофиксация плотин, зданий гидроэлектростанций, каналов,

судоходных шлюзов и других гидротехнических сооружений;

• «Город и вода» – изображения водных объектов в черте города: набережных, мостов, городских пейзажей и маяков;

• «Моя стихия» — реки, озера и пруды в российских городах и селах;

• «Этот удивительный подводный мир…» — фотографии речной, морской и озерной фауны России во всем своем многообразии;

• «Вокруг воды 360» — панорамные фотографии водоемов страны;

В каждой номинации будет три финалиста-номинанта, из которых по результатам голосования члены жюри выберут победителя и двух лауреатов в каждой группе.

Напомним, 15 мая в Нижнем Новгороде стартовала всероссийская акция по уборке берегов и водоемов от мусора «Вода России», которая позволит очистить берега водных жемчужин России и уменьшит загрязнение воды в них.