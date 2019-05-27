Росгвардейцы задержали виновника ДТП на каршеринговом автомобиле и без прав

Москва, 27 мая. Сотрудники Росгвардии задержали водителя на машине каршеринга, попавшего в ДТП на территории Северного административного округа столицы. Водитель иномарки спровоцировал аварию, после чего попытался скрыться, рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Взятый в каршеринге автомобиль двигался с высокой скоростью, а также нарушал правила дорожного движения, чем и привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны.

Увидев патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться во дворе жилого дома, но не справившись с управлением, врезался в припаркованную машину. Бросив автомобиль, водитель и пассажир арендованной машины попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Нарушителями оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, а у водителя при себе не было водительского удостоверения. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.