Шерин рассказал о целях США при покупке российских боеприпасов

Москва, 27 мая. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, прокомментировал сообщения о покупке Штатами у российской стороны большого количества боеприпасов, заявив, что это может быть частью подготовки диверсии.

Ранее Defence Blog сообщил, что Пентагон приступил к закупке российских снарядов. Речь шла о патронах для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, а также для пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Шерин в эфире НСН выразил мнение, закупка российских снарядов может быть связана с планируемой диверсией. Он обратил внимание на то, что у блока НАТО и России используются разные калибры: «там 5,56, а у нас 7,62 и 5,45». Если бы Вашингтон собирался купить патроны для того, чтобы их изучить, не нужно было бы закупать их в таком количестве.

«Но, возможно, для какой-нибудь диверсии могут использовать, чтобы потом Российскую Федерацию обвинить в том, что якобы наши военнослужащие где-то мирных жителей расстреляли. Может быть, планируется проведение той же самой акции, что была проведена в Югославии, когда обвинили в уничтожении массовом албанцев», — заявил парламентарий.

Он также предположил, что «это может быть использовано либо для продажи третьей стороне, которая вооружена таким же оружием, как мы, либо для диверсии против нас».

При этом Шерин выразил сомнения, что в России найдется кто-то, кто захочет продать Штатам боеприпасы.

Ранее, комментируя решение Пентагона, военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что «такие закупки Соединенные Штаты проводят каждый год». По его словам, боеприпасы будут поставляться афганской армии, «у которой значительная часть вооружений советских калибров». Кроме того, Штаты «будут поставлять оппозиционным «Демократическим силам Сирии» (SDF), которые тоже оружие советских калибров используют», а также Ираку.

Он также добавил, что «болгары, хорваты, словаки, поляки и далее по списку с удовольствием поставят американцам эти боеприпасы».