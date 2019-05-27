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Подозреваемого в наезде на полицейского сына экс-сенатора арестовали в Москве

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Подозреваемого в наезде на полицейского сына экс-сенатора арестовали в Москве

Москва, 27 мая. Никулинский суд Москвы в понедельник арестовал сына бывшего сенатора Амира Галлямова Тимура, который подозревается в наезде на сотрудника ГИБДД.

По версии следствия, молодой человек, находясь за рулем Toyota Land Cruiser 200, сбил полицейского в Москве. Сперва инспекторы дорожного движения остановили машину сына бывшего сенатора на Кутузовском проспекте и потребовали предъявить документы. Водитель отказался исполнять приказ представителей правоохранительных органов и неожиданно уехал.

Сотрудники ГИБДД настигли его, когда Галлямов-младший остановился у светофора. Они вышли из патрульной машины, однако Тимур вновь сорвался с места, но на этот раз совершил наезд на одного из стражей правопорядка. Пострадавшего полицейского госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голени. А Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.

Сам гонщик позже признался, что испугался полицейских и пытался от них скрыться, поскольку употреблял кокаин. По информации портала News.ru, машина зарегистрирована на Тимура Галлямова и его мать. Сыну бывшего сенатора уже выписали штраф за езду без техосмотра и страхового полиса в размере 500 рублей.

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Автор: Антон Соколов
Источник: News.ru
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