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В МО РФ прокомментировали фото «перехвата» НАТО российских истребителей над Балтикой

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В МО РФ прокомментировали фото «перехвата» НАТО российских истребителей над Балтикой

Мадрид, 27 мая. Военные Испании опубликовали фотографии истребителей ВВС РФ, которые были перехвачены воздушной полицией НАТО в небе над Балтикой. В Минобороны РФ Федеральному агентству новостей назвали эту ситуацию «обычной» и не стоящей комментариев.

Снимки российских самолетов появились на странице Штаба обороны Испании в социальной сети Twitter. Военные европейской страны заявили, что EF-18M ВВС Испании в составе воздушной полиции Североатлантического альянса перехватили истребители ВВС России после того, как те вошли в воздушное пространство «восточного фланга» НАТО.

Как подчеркнул источник ФАН в российском оборонном ведомстве, на фото действительно попали самолеты ВВС РФ, однако ничего из ряда вон выходящего в этой ситуации нет. В министерстве не расценивают произошедшее, как нечто неординарное.

«Ситуация рядовая, даже не стоит комментариев», — указали в Минобороны РФ. 

Стоит отметить, что данная ситуация далеко не первая. Ранее Daily Mail со ссылкой на министерство обороны США сообщило, что дважды в течение двух дней Великобритания поднимала в небо истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских истребителей Су-27 и Ил-22, движущихся вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда.

В апреле Лондон принял на себя командование миссией Альянса по охране воздушного пространства балтийских стран. Целями страны сразу же были названы сдерживание якобы «российской агрессии» и обеспечение безопасности союзников страны по НАТО.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Федеральное агентство новостей
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