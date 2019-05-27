В МО РФ прокомментировали фото «перехвата» НАТО российских истребителей над Балтикой

Мадрид, 27 мая. Военные Испании опубликовали фотографии истребителей ВВС РФ, которые были перехвачены воздушной полицией НАТО в небе над Балтикой. В Минобороны РФ Федеральному агентству новостей назвали эту ситуацию «обычной» и не стоящей комментариев.

Снимки российских самолетов появились на странице Штаба обороны Испании в социальной сети Twitter. Военные европейской страны заявили, что EF-18M ВВС Испании в составе воздушной полиции Североатлантического альянса перехватили истребители ВВС России после того, как те вошли в воздушное пространство «восточного фланга» НАТО.

#FelizDomingo Primer 'Alfa Scramble' de los EF-18M del DAT Vilkas @EjercitoAire ???????? como parte de la Policía Aérea del Báltico #eAP de la @NATO. Su misión: interceptar una aeronave sin identificar que ha entrado en el espacio aéreo del flanco este de la Alianza #WeAreNATO pic.twitter.com/dLRXLKC9Gu — Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 26 мая 2019 г.

Как подчеркнул источник ФАН в российском оборонном ведомстве, на фото действительно попали самолеты ВВС РФ, однако ничего из ряда вон выходящего в этой ситуации нет. В министерстве не расценивают произошедшее, как нечто неординарное.

«Ситуация рядовая, даже не стоит комментариев», — указали в Минобороны РФ.

Стоит отметить, что данная ситуация далеко не первая. Ранее Daily Mail со ссылкой на министерство обороны США сообщило, что дважды в течение двух дней Великобритания поднимала в небо истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских истребителей Су-27 и Ил-22, движущихся вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда.

В апреле Лондон принял на себя командование миссией Альянса по охране воздушного пространства балтийских стран. Целями страны сразу же были названы сдерживание якобы «российской агрессии» и обеспечение безопасности союзников страны по НАТО.