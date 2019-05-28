Гражданская и военная молодежь показала силу на марш-броске «Волоколамский рубеж»

В Московской области состоялся второй ежегодный марш-бросок в память о подвиге Отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР (ныне Московского высшего общевойскового командного училища. — прим. ФАН) в битве под Москвой.

У памятника кремлевским курсантам в селе Ярополец Волоколамского района выстроились учащиеся МВОКУ, военнослужащие военного университета Минобороны РФ, Западного военного округа, студенты военных кафедр ведущих ВУЗов столицы и члены военно-патриотических клубов.

«На этом месте в 1941 году кремлевские курсанты грудью встали на защиту Отечества. Пали смертью храбрых почти все: 811 здесь захоронено, в живых осталось около 400 лейтенантов. Тем самым, не пустили врага в Москву. Сегодня молодые ребята, которым по 18 лет, выдержат такое же испытание — марш-бросок. Он будет проверкой их силы воли, выносливости и крепости духа», — рассказал корреспонденту ФАН председатель комитета региональной общественной организации ветеранов ГШ ВС РФ Виктор Барынькин.

В едином строю будущие командиры, инженеры, летчики, финансисты. Где военные, а где гражданские — не отличишь. Мужественным красавцам не терпится доказать, что они достойны продолжить дело своих прославленных предшественников.

«Готовились каждый вечер после занятий, проводились тренировки, тщательный отбор как психологически, так и физически, — поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей старший сержант МВОКУ Александр Трушин. — Из 25 человек отбиралось 15. Очень тяжело было руководителям определить, кто из нас сильнее».

Для курсантов МВОКУ акция «Волоколамский рубеж» стала настоящей традицией.

«Если не поучаствуешь или в марш-броске или в Марше памяти — получишь диплом не на Красной площади, а где-нибудь там на задворках училища, — с улыбкой говорит преподаватель МВОКУ Игорь Ермолаев. — Может быть, дадут».

Акция «Волоколамский рубеж» проходит в рамках военно-патриотического проекта «Марш кремлевских курсантов» при поддержке правительства Москвы и Минобороны. В этом году проект вошел в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Великой Победы.

«Этот проект, а также похожие проекты, который сейчас проводятся по всей стране с участием Вооруженных сил РФ, для нас очень важен, — рассказал корреспонденту ФАН врио начальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сергиенко. — Наша задача — воспитывать в наших людях, молодежи, прежде всего, исторические российские ценности».

Молодые защитники Отечества возложили цветы к мемориалам в селе Ярополец и деревне Шишково. Местные жители присоединились к участникам акции вместе с детьми.

«Не приехали бы сюда, если бы не знали, что здесь будет такое мероприятие!» — говорит Валентина Кирсанова, приехавшая на торжество вместе с двумя внуками.

Отец жительницы Шишково Веры Тюриковой ушел отсюда на войну и дошел до Берлина. Женщина машет проходящим мимо курсантам рукой и не может сдержать слез.

«Это очень трогательно. Спасибо, что помнят!» — растрогалась она.

На окраине деревни Шишково — огромное поле. Здесь 78 лет назад курсантский полк два месяца сдерживал наступление немцев. 1300 курсантов дошли сюда из Клина форсированным маршем длиной 85 км за 36 часов. 12 ноября 1941 года им присвоили звание лейтенантов. Это был первый случай в истории Вооруженных сил Советского Союза, когда отдельный курсантский стрелковый полк стал офицерским.

210 участников разбились на 14 команд. Во фланге «гражданских» — студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского авиационного института, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, команда Волоколамского района. В числе военных «соперников» — курсанты Таманской и Кантемировской дивизий, 27-й отдельной мотострелковой бригады, 1-го отдельного стрелкового Семеновского, 154-го отдельного комендантского Преображенского полков, МВОКУ, Военного университета Минобороны. Пока старшие команд проводят жеребьевку, бегуны разминаются перед стартом.

«Сейчас главное — тактика, правильно разложить дистанцию. Начать накат: от 80% силы к 110%, к финишу, — говорит курсант 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка Ярослав Туманов. — Я знаком с плаванием: с автоматами, в берцах, по форме, все, как надо. А вот с бегом пока не знаком. Сейчас посмотрим!»

Сигнальный выстрел — и первая команда рванула вперед. Пять километров по траве с макетами винтовки Мосина, пистолета-пулемета Шпагина, автомата Калашникова и 14-килограммовым ящиком с гранатами в руках... Дистанция непростая, но парни намерены выложиться на все сто.

Семеновцы стартовали так энергично, что у двух бойцов на втором километре закончились силы.

«Моя ошибка, что я темп задал определенный, и ребята были не готовы к нему, — признается капитан команды Николай Рыков. — Мы первый раз выступаем. Так, попробовали трассу хоть на ощупь. В следующем году мы выиграем!»

Дождь и ветер защитникам нипочем. Концертная программа и полевая кухня придала сил и участникам, и гостям соревнований.

«Просто море эмоций! Оружие не пойми сколько весит, еще этот ящик… Первый раз у меня такое», — восклицает курсант 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка Игорь Куликов, переводя дыхание после финиша.

Бауманцы прибежали первыми из гражданских и заняли шестое место. Их результат — 27 минут 56 секунд. Семеновны оказались четвертыми — 27:31.

«Были разные трудности: лопнуло крепление винтовки… Но мы были единой командой и благодаря этому практически без потерь дошли до конца и показали очень хороший результат», — отметил студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Владислав Лисунов.

В тройке лидеров — команды Преображенского полка, Военного университета Минобороны. Кремлевские курсанты опередили всех с рекордным результатом 23:20. В прошлом году парни были третьими.

«Соперник очень сильный, и мы рады, что проиграли именно им, а не кому-то. Нам есть куда расти», — говорит корреспонденту ФАН курсант Военного университета Минобороны Анатолий Ворончихин.

Участникам марш-броска вручили нагрудные знаки, а самым сильным — удостоверения и вымпелы. Команда победителей получила в подарок сертификаты на спортивную форму.

«Мы до сих пор показываем, что кремлевцы являются лучшими курсантами в стране», — заявил корреспонденту ФАН курсант МВОКУ Александр Трушин.

Впереди у участников марш-броска — подготовка к осеннему маршу в честь предстоящего Дня Победы. Им предстоит преодолеть дистанцию длиной в 85 км. Организаторы планируют привлечь еще больше молодежи и надеются, что в будущем перед своим маленьким подвигом студенты и курсанты будут получать благословение.