Украина заявила о разработке замены российскому двигателю РД-171М

Москва, 27 мая. Украинское конструкторское бюро «Южное» разработало ракетный двигатель, который может в перспективе заменить самый мощный в мире российский жидкостный двигатель РД-171М. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Дегтярев.

РД-171М был создан в НПО «Энергомаш», его использовали на первой ступени ракеты-носителя «Зенит», которую производили на Украине. Двигатель является самым мощным из эксплуатирующихся в мире, его тяга — 740 тонн. В настоящее время на базе него создается двигатель РД-171МВ для применения на первой ступени ракеты «Союз-5».

Дегтярев назвал двигатель первой ступени РД-171М «самым больным местом импортозамещения» в «Зените» и подчеркнул, что в «Южном» уже разработана новая машина РД-815 тягой 250 тонн.

«Три [таких] двигателя составляют первую ступень ракеты «Маяк-3.9», что немножко выше по суммарным характеристикам, чем 171-й двигатель», — заявил Дегтярев на видео, опубликованном на YouTube-канале предприятия.

При должном финансировании его создание займет два года, считает гендиректор.

Ранее Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя «Маяк-3.9S», она придет на замену «Зениту», при производстве которого использовалось 70% российских комплектующих. Среди них двигатель первой ступени РД-171М и система управления.

По словам гендиректора, новая разработка была спроектирована, исходя из использования старта на «Байконуре» и «Морского старта».