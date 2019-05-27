Галустяна внесли в базу данных «Миротворца»

Киев, 27 мая. Популярный российский шоумен и актер Михаил Галустян внесен в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

В пояснении на сайте говорится, что Галустян «сознательно нарушал границу Украины». Кроме того, в сообщении «Миротворца» отмечается, что юморист поддерживает президента РФ Владимира Путина.

«С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team», — приводит комментарий «Миротворца» портал «Украина.ру».

Напомним, сайт «Миротворец» известен как площадка, где в нарушение закона публикуются личные данные журналистов, военнослужащих ДНР и ЛНР, общественных деятелей и артистов из России, которые, как утверждают создатели портала, являются «врагами Украины».

Зачастую поводом для внесения в базу данных того или иного человека служат его слова о принадлежности российского полуострова Крым. Летом 2018 года «Миротворец» внес в черный список лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, который заявил, что существует множество документов, подтверждающих, что Крым — это часть России.

Примечательно, что «Миротворец» порой критикуют даже официальные украинские власти. Осенью прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин назвал неадекватным внесение в черный список «Миротворца» украинцев, получивших венгерское гражданство.