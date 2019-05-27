Фейковые «правозащитники» SNHR стремятся подставить Сирию под бомбы США

С самого начала своего существования «Сирийская сеть по правам человека» (Syrian Network for Human Rights, SNHR) всеми силами старалась очернить официальное правительство Сирии в Дамаске, выступая при этом «от имени сирийского народа». Обвинения в адрес Дамаска в нарушении прав и свобод граждан Сирии сыпались как из рога изобилия, будучи рассчитаны при этом в первую очередь на западную аудиторию и на вероятных заказчиков — США. Федеральное агентство новостей разбиралось в том, каким образом благая идея защиты прав человека в современном мире превратилась в оружие против неугодных политиков и даже государств.

Новые обвинения в «химических атаках Дамаска», озвученные SNHR на прошлой неделе, идут «в строчку» с прежними попытками использовать информационное оружие против властей Сирии и президента Башара Асада лично. Заявления о применении Сирийской арабской армией «ракет с хлором» по позициям террористов в районе Джебаль аль-Акрад в Латакии не были подтверждены «надежными» по мнению врагов Дамаска, источниками — «Сирийской обсерваторией по правам человека» (SOHR) и печально известными «Белыми касками», а позже SOHR досконально вскрыла все подробности этой истории — ничего, разумеется, не имеющие общего с химическим оружием. Это, впрочем, не помешало сначала Госдепартаменту США, потом премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а после и SNHR вновь обвинить Дамаск в применении химоружия.

Каким же образом защита прав человека в современном мире превратилась в метод нападения на неугодных деятелей?

Впервые о правах человека заговорили французские просветители Вольтер и Жан Жак Руссо. Спустя два столетия 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую права личности, гражданские и политические права и свободы — равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие.

Развитие института соблюдения прав человека и совершенствование демократических процессов в мире привело к появлению различных общественных организаций, которые заняты контролем соблюдения прав человека. Большая часть таких организаций позиционируют себя как независимые от государственных органов власти. В их названиях частенько появляются такие слова, как «неправительственная» или «некоммерческая», что должно подчеркнуть их самостоятельность и непредвзятость, а следовательно, правоту.

Действительно, на первых порах деятельность правозащитников воспринималась как прорыв в международном праве. Власти с опаской относилась к народному гневу и всячески старалась найти способы влиять на деятельность тех, кто призван отстаивать права и свободы человека. Постепенно страх перед «неправительственными организациями» рассеялся, и правящие элиты осознали, что обладают неиссякаемыми возможностями манипулировать общественным мнением, требуя «соблюдения прав человека».

К началу нового столетия самая авторитетная организация по «контролю за миром на земле», постепенно начала сдавать свои позиции. Как бы это прискорбно ни звучало, ООН уже не воспринимают как регулятора международных отношений. Во многом на такой расклад повлияли Соединенные Штаты, которые осуществляли военную агрессию против независимых государств вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.

Несмотря на то, что решения ООН не обязательны к исполнению, «демократическая сознательность» рядовых граждан мира успела вырасти: то, что однажды было скреплено печатью не отменить. Однако повлиять на эту гражданскую сознательность вполне возможно: в мире появились «карманные» неправительственные и некоммерческие организации, позиция которых по своей сути является выражением политических взглядов своих правительственных господ.

Война в Сирии в очередной раз обнажила проблему предвзятого отношения к происходящему. В большинстве случаев складывалось впечатление, что «правозащитники» пользуются методом «копировать-вставить» при подготовке своих заявлений. Причем исходными документами для них зачастую были пресс-релизы Государственного департамента США или других органов заокеанской власти.

Действующая «от лица сирийского народа», «Сирийская сеть по правам человека» с самого начала стала обвинять действующее правительство в нарушениях прав и свобод человека.

Арабская весна докатилась до Сирии в начале 2011 года. В это время начались народные протесты, которые с посторонней помощью переросли в полноценный вооруженный конфликт. Спустя несколько месяцев некий Фадель Абдул Гани объявил о создании сирийской правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне, что уже как минимум странно.

На сайте SNHR указано, что информация, публикуемая на нем, поступает от «широко развитой сети агентов и информаторов на территории Сирии». Естественно, данные об этих доброхотах никто не публикует.

Многочисленные журналистские расследования и выступления некогда успешных американских политиков, которые ныне оказались в оппозиции, подтверждают, что относиться к цифрам и фактам, приводимым SNHR следует скептически. Многие информаторы правозащитников непосредственно связаны с различными террористическими группировками, кто-то даже принимал непосредственное участие в боевых действиях. Заявления бывшего американского посла в Сирии Роберта Стивена Форда не придаются широкой огласке, а он не раз пытался рассказать всему миру о преступной деятельности американского правительства, повторяя, что больше «не может защищать политику администрации США».

Если обратиться к статистике сайта SNHR, можно увидеть, что 96% совершенных преступлений приписываются правительству Сирийской Арабской Республики. Нет ни слова о массовых захоронениях, которые были обнаружены (еще далеко не все) после падения псевдохалифата «Исламского государства»1. В одной только Ракке, оплоте террористов, в трех братских могилах были обнаружены погребенными более шести тысяч человек. Этих людей расстреливали и резали, не обращая внимания на пол и возраст. Младенцы захоронены отдельно. Поисковики не один раз в день прерывают свою работу, чтобы просто помолиться за погибших от рук террористов.

В то же время SNHR на своем сайте утверждает, что от пыток «Исламского государства» погибло всего… 36 человек.

Как возможно воспринимать объективность предоставляемых сведений о преступлениях, если SNHR замалчивает чудовищные преступления или приписывает их рукам Дамаска. Такой масштаб деятельности незаконных вооруженных формирований нельзя назвать просто убийством — это настоящий геноцид сирийского народа.

Нечто подобное сейчас происходит и в идлибской зоне деэскалации, откуда ежедневно приходят новости об обстрелах мирных населенных пунктов террористами «Хайат Тахрир аш-Шам» — сирийского крыла запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. И «Сеть по правам человека» предлагает Западу срочно броситься защищать террористов, устроив ковровую бомбардировку всей Сирии, как это в 1999 году произошло в Югославии.

Защита прав и свобод человека может выстраиваться исключительно на объективности и непредвзятости к предоставляемым данным. Политизация правозащитной деятельности по своей сути схожа с преступным сговором, что и произошло с «Сирийской сетью по правам человека». Катастрофические, деструктивные последствия такой деятельности попросту непредставимы. «Ливийский сценарий» не должен быть вновь реализован в Сирии, которая сейчас имеет все шансы победить террористов и вернуться к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.