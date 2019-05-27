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Депутаты Израиля проголосовали за самороспуск

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Депутаты Израиля проголосовали за самороспуск

Иерусалим, 27 мая. Парламент Израиля в понедельник принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске. Документ поддержали 65 из 120 народных избранников, сообщает радио Kan. Другие подробности пока не уточняются.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до 29 мая должен сформировать коалицию в парламенте. До сих пор сделать это главе правительства мешали разногласия депутатов по поводу законопроекта, дающего отсрочку от призыва в армию ортодоксальным иудеям. Инициатором данной законодательной инициативы был сам Нетаньяху.

Изначально парламентские выборы планировалось провести в ноябре 2019 года. Примечательно, что подобного ни разу не происходило за всю 71-летнюю историю Израиля.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Kan
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