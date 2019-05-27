Минобороны в стиле рэп: Тимати и «Армия России» выпустили коллекцию одежды. ФАН-ТВ

С военной четкостью. Все одежда из новой коллекции Тимати и «Армии России» выполнена в стиле милитари. Кроме этого, для неё использовались только влагостойкие материалы, что гарантирует ее практичность. Презентация совместного проекта прошла в главном здании министерства обороны. Среди гостей — военные и штатские, которые побыли здесь впервые.

«Строго все. Все очень по-русски. Красиво. Идея шикарная, я говорю, сделать коллаб с «Армией России» — это заявка на победу», — прокомментировала артистка лейбла Black star Дана Соколова.

На презентацию пришел и лично министр обороны России Сергей Шойгу. Ему репер подарил эксклюзивную куртку. Тимати признается, пришлось расспросить своих знакомых и изучить открытые источники, чтобы угодить вкусу министра.

«Если мне когда-либо предоставится возможность разработать форму для армии России, поверьте мне, это будет самая крутая в мире форма. По крайней мере, пока об этом разговора не идет, это преждевременно», — отмечает основатель и владелец бренда.

Идея создать такого рода совместный проект появилась год назад. Изначально артист отнесся к ней с недоверием, но уже после первого обращения в Минобороны заручился поддержкой ведомства. Коллекция, по словам Тимати, предназначена для молодых, дерзких и патриотичных. Ценовой диапазон будет доступным, хотя чуть превысит привычные цены магазинов лейбла. Коллекция поступит в продажу буквально через пару недель.