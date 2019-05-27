Тимати показал коллекцию одежды бренда Black Star Wear и «Армии России»

Москва, 27 мая. В Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной состоялся премьерный показ совместной коллекции бренда Black Star Wear и сети магазинов «Армия России». Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — рэп-исполнитель Тимати, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новую коллекцию владелец бренда Black Star разрабатывал около полугода совместно с «Военторгом» и сетью магазинов «Армия России». По словам рэп-исполнителя, патриотично и модно теперь можно одеть всю семью: созданы варианты одежды для женщин, мужчин и детей. О рэп стилистике напоминают укороченные толстовки с логотипом «Армия России», штаны свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны. Все в цветах военной формы — традиционном хаки, песчаном камуфляже и в черном.

Девушкам Тимати и «Армия России» предлагает короткие шорты, платья-сафари и комбинезоны. Парням — длинные летние шорты, жилеты, имитирующие броник, сумки-разгрузки и футболки с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине.

«Моя коллекция для тех, кто любит свою страну, кто любит милитари форму, кто хочет представлять нашу страну», — сказал автор бренда Black Star Wear.

По его словам, он не рассчитывал на такой прием со стороны Минобороны — ведомство представило ему площадку для показа на территории Национального центра управления обороной.

«Еще год назад, когда я проезжал мимо этой крепости, я думал, что ответ будет в стиле: «Подожди, сынок, у нас есть другие дела поважнее», — признался Тимати.

В качестве благодарности музыкант преподнес министру обороны Сергею Шойгу эксклюзивную куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Совместная коллекция будет одновременно представлена в московских магазинах «Армия России» и в интернет-магазине armrus.ru с доставкой по России и миру, а также в магазинах Black Star Wear.