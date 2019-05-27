В ФСБ рассказали о высокотехнологичном сигнальном комплексе на границе Крыма и Украины

Москва, 27 мая. Высокотехнологичный сигнализационный комплекс развернут на участке границы Крыма с Украиной, сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

В интервью «Российской газете» Кулишов сообщил, что в прошлом году на сухопутном участке границы было завершено «развертывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяженностью более 60 км». На данном участке также установили камеры видеонаблюдения, тепловизионные приборы, сейсмические датчики и другие приборы в рамках единой систем.

Кулишов подчеркнул, что за пять лет на полуострове удалось выстроить современную, отвечающую характеру угроз систему защиты и охраны госграницы. В ее основе — развернутые по периметру полуострова пограничные отделения и радиотехнические посты. У пограничников также есть транспорт повышенной проходимости, включая бронеавтомобили, плавающие гусеничные вездеходы, квадроциклы, скоростные катера на воздушной подушке.

Ранее Кулишов сообщил, что украинские диверсанты все еще представляют угрозу для Крыма. Он также обратил внимание на некорректное поведение украинских пограничников, которые нередко не дают россиянам пересечь границу или демонстрируют грубость. Кроме того, они препятствуют передвижению судов, следующих в Крым.

Тем не менее, российской погранслужбе удается поддерживать порядок на границе и пресекать любые провокации.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году, проведенного после госпереворота на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, законное, окончательное и обсуждению не подлежит.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.