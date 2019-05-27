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Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

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Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Москва, 27 мая. В Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной состоялся премьерный показ совместной коллекции бренда Black Star Wear и сети магазинов «Армия России».

Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати. Перед показом он подарил министру обороны России Сергею Шойгу эксклюзивную куртку, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне рассказали, что любит министр обороны [Сергей Шойгу]. На основе его предпочтений, на основе фотографий в Интернете мы сделали куртку, которая бы понравилась именно ему. Нам дали точные размеры, и мы создали эксклюзивный экземпляр», — рассказал Тимати.

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

По словам рэпера, стоимость куртки для министра обороны не так высока — до 10 000 рублей. Да и вся коллекция будет вполне доступной по ценам — на 10–15% дороже других предметов из коллекций бренда.

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Напомним, в апреле российская общественность активно обсуждала, где можно купить «куртку как у Путина». 

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Автор: Евгения Авраменко
Источник: Федеральное агентство новостей
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