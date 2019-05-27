Европе поставили диагноз после вотума недоверия Курцу

Политический аналитик Армен Гаспарян назвал проявлением политической шизофрении решение парламента Австрии отправить в отставку канцлера Себастьяна Курца.

Ранее стало известно, что Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия правительству и канцлеру страны. Это решение поддержали 52 депутата Социал-демократической партии, 51 парламентарий Австрийской партии свободы и семь депутатов партии JETZT. Так, Курц и правительство останутся у власти до тех пор, пока президент страны Александр Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей, после чего ему будет необходимо назначить новый кабмин. Отметим, это первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера.

Подчеркивается, что вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиционная коалиция после публикации скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Последний ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.

Комментируя решение Национального совета Австрии, российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время «мы видим очень яркое проявление политической шизофрении, которой современная Европа болеет».

«Когда вы устраиваете вотум недоверия правительству и канцлеру на основании того, что вице-канцлер встречался с какой-то «русской» особой, но при этом забываете, что на самом деле она не русская, а гражданка Латвии и это вас вообще не смущает, то это о многом говорит. Закономерный итог такого рода деятельности — это результаты последних выборов в Европейский парламент, где евроскептики набрали достаточно приличное число голосов. Потому что уже подавляющее большинство вменяемых европейцев от массового психоза, что всюду-де снуют русские пропагандисты, политологи, офицеры ГРУ и т. д., устали», — пояснил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Австрия достаточно долго сопротивлялась «вселенской дикости, но очевидно, что морская пучина поглотила и ее». Соответственно, такой серьезный политический кризис был вполне ожидаем.

«Ну и мне кажется, что правильных уроков они для себя пока не извлекут, время для этого пока еще не настало. Очевидно, мы пока еще присутствуем при последних отголосках вот этого инстинктивного безумия, которое началось после Крыма и благополучно продолжилось делом Скрипаля. Но говорить о том, что в краткосрочной перспективе оно закончится, я не стал бы — у этой системы есть еще запас инерции. Вопрос в том, что ни к какому конструктиву подобного рода практика никогда не приведет. Но австрийцы, собственно, в эту игру сыграли, теперь мы будем смотреть, как события будут развиваться дальше», — заключил аналитик.

Напомним, за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы, в которых утверждали, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей «россиянкой», которая в итоге оказалась гражданкой Латвии.