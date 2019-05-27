Избранный президент Литвы ответил на вопрос об отношениях с Россией

Вильнюс, 27 мая. Победивший на президентских выборах в Латвии экономист Гитанас Науседа не намерен отказываться от антироссийской риторики, чтобы не портить отношения с Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции вскоре после объявления результатов голосования.

Науседа отметил, что если отношение между Вильнюсом и Москвой изменятся в лучшую сторону, «Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине». В то же время политик подчеркнул, что он намерен улучшить отношения с Белоруссией, а также развивать взаимодействие с Латвией и Эстонией.

Напомним, что Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, набрав 66,72% голосов. Действующий президент страны Даля Грибаускайте поздравила политика, пожелав ему реализовать ожидания избирателей.

Гитанас Науседа выдвигался на пост президента в качестве независимого кандидата. Во время предвыборной кампании 55-летний политик заявлял, что стране необходим независимый президент, который знает о тенденциях развития современного мира. Науседа выступает за размещение в стране до 3500 военнослужащих НАТО.

При этом политик утверждал, что он против «жесткой риторики» в отношениях с Россией. Он считает, что спорные моменты нужно решать за столом переговоров.