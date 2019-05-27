Украина заявила о создании замены ракете «Зенит»

Киев, 27 мая. Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носитель «Маяк-3.9S», которая придет на замену ракете «Зенит».

При производстве ракеты «Зенит» использовалось 70% российских комплектующих, среди которых двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Дегтярев констатировал, что на смену свернутому производству будет запущен процесс создания украинской аналогичной продукции.

По словам гендиректора, новая разработка была спроектирована исходя из использования старта на «Байконуре» и «Морского старта».

«В конструкторском бюро «Южное» разработана ракета «Маяк-3.9S», которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит «Зенит», — заверил он в ролике, размещенном на Youtube-канале предприятия.

Отметим, что 1985–2017 годах было осуществлено 84 пуска ракет «Зенит», в том числе 36 — с плавучей платформы по программе «Морской старт». В настоящее время производство ракеты остановлено.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко рассказал правду о «разработках» на Украине. В качестве примера он привел «новое» украинское вооружение, которое, как правило, является модернизацией советской техники. При этом он отметил, что «инновации» нередко оказываются хуже старых версий. По словам Марочко, украинская техника представляют собой «либо отремонтированное старое, либо разработки, которые сами же украинские военнослужащие подвергают резкой критике».