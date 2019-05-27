Бунт в одесской колонии. Есть пострадавшие. События дня. ФАН-ТВ

Отмена роуминга В России полностью отменен внутренний роуминг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Главы Кабмина пояснил, что по новому закону роуминг перестанет действовать с 1 июня. Впрочем, операторы уже почти перешли на новые стандарты. Согласно законодательству, все входящие звонки на территории России (включая Крым) бесплатны. «В XXI веке доступная связь с близкими во время командировок и отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь», — настаивает российский премьер-министр. Кстати, в скором будущем общаться, не опасаясь, что «уйдешь в минус», можно будет и с друзьями, родственниками, коллегами из других стран. В ходе совещания с Дмитрием Медведевым заместитель председателя правительства Максим Акимов рассказал и о других изменениях. «Мы интенсифицировали работу по поэтапной отмене роуминга между странами союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией — внутри «пятерки». Это, конечно, длительный процесс. Прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов», — подчеркнул член правительства.

Беспорядки в одесской колонии В Южной исправительной колонии Одессы вспыхнул бунт. Как сообщают местные СМИ, около пятисот заключенных забаррикадировались внутри здания и начали переговоры с силовиками. Какие требования они предъявляли — неизвестно. Возможная причина — мягко говоря, не пятизвездочные условия содержания. Вспыхнувшие протесты через некоторые время и впрямь запахли дымом. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что на территории произошел пожар. Предположительно, сгорели автомобиль и гараж. Помимо огнеборцев к колонии стянулись спецподразделения СБУ, Нацгвардии и полиции. На своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заключенные захватили трех медработников. В заложники они взяли и охранников. Спецназ их вскоре освободил. Но, увы, без пострадавших не обошлись. Четверо работников колонии получили травмы. Чьих рук это дело? Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин уверенно заявил в соцсетях, что протесты устроили «по указанию «воров в законе». Так это или нет? Еще предстоит выяснить. Полиция завела уголовное дело по статье «действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний». И, если реальной причиной бунта, который, кстати, уже подавлен, стали неприглядные условия содержания, то вряд ли в ближайшее время окружающая заключенных обстановка как-то изменятся.