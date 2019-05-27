Россиян предупредили о проверках телефонов на границе с Китаем

Гуанчжоу, 27 мая. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу предупредило россиян об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало туристов быть готовыми к тому, что придется показывать сотрудникам пограничной службы содержание мобильных телефонов. Об этом говорится на официальном сайте диппредставительства.

По данным ведомства, при въезде в КНР, а также при транзитном путешествии через китайские международные аэропорты миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда. Для этого сотрудники пограничной службы будут проводить индивидуальные собеседования, в рамках которых смогут осматривать содержимое мобильных телефонов туристов.

В частности, пограничники будут просматривать фото- и видеоматериалы, электронные документы и переписки в мессенджерах, среди которых WhatsApp и Viber. Как указали дипломаты, в том случае, если будет обнаружена компрометирующая, по мнению китайской стороны, информация, туристу могут отказать во въезде в КНР.

В сообщении ведомства добавляется, что туриста могут отправить в специальное помещение, куда запрещен доступ консулов или представителей авиакомпании, если миграционная служба обнаружит несоответствие визы и реальной цели въезда. При этом питание будет предоставляться однократно, а туриста продержат до ближайшего обратного рейса в страну прибытия.

Ранее газета Financial Times сообщила, что злоумышленники воспользовались уязвимостью мессенджера WhatsApp и внедряли шпионские программы на смартфоны. Вредоносный код, разработанный израильской компанией NSO Group, мог передаваться даже в том случае, если пользователь не отвечал на звонки.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подверг жесткой критике разработчиков WhatsApp. По его словам, пользователи приложения не защищены от действий хакеров и слежки. Он указал на то, что, как только разработчики WhatsApp устраняют уязвимость, в мессенджере появляется новая, которая также представляет опасность.