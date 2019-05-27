Онищенко объяснил, почему врачи в Пензе откажутся от забастовки

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, почему врачи Пензенской областной станции скорой помощи не будут выполнять заявленную ими итальянскую забастовку.

Так в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета по образованию и науке отреагировал на новость о начале забастовки медиков скорой помощи в Пензе. Те требуют увеличения заработных плат и полной комплектации реанимационных бригад.

«Конечно же, мои коллеги не будут делать то, что они номинировали», — убежден Геннадий Онищенко.

По мнению депутата, дело в том, что у врачей есть профессиональная ответственность, они давали клятву, что будут оказывать пациенту помощь.

«Я не могу представить, что после даты начала забастовки в скорую помощь поступит звонок о том, что люди нуждаются в немедленной помощи — и врачи не поедут туда», — уверен парламентарий.

Врачи-реаниматологи буквально «побегут на место происшествия», полагает Онищенко.

«И сделают они это не из боязни, что их привлекут к ответственности, а лишь потому, что это люди долга», — подчеркнул собеседник ФАН.

Однако ответственность за забастовку лежит в том числе и на руководстве Пензенской области, полагает депутат.

«Я хотел бы обратиться к руководству департамента здравоохранения области. Доводить до такого состояния людей, которые работают по призванию, создавать им такие условия нельзя», — воззвал к совести пензенских чиновников Онищенко.

Тем не менее в целом ситуация в сфере оказания срочной медицинской помощи изменилась к лучшему, отметил парламентарий.

«В рамках реализации национального проекта были сделаны огромные закупки для всей страны, — рассказал депутат. — Были закуплены современные специализированные реанимационные автомобили».

Также было закуплено и медицинское оборудование, соответствующее потребностям современности, добавил он.

«Произошли организационные и содержательные изменения в сфере оказания медицинских услуг», — отметил Онищенко.

В скорую помощь пришли современные технологии, которые еще 10-15 лет назад были недоступны.

«Без них люди раньше были обречены в лучшем случае на инвалидность, а в худшем — на очень быструю смерть», — констатировал депутат.

Однако яркие достижения в вопросе оказании скорой помощи необходимо поддерживать на должном уровне.

«Это тема, требующая неослабевающего внимания», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно о планируемой забастовке работников скорой помощи в Пензе. Фельдшера выездных бригад Пензенской областной станции скорой помощи будут отказываться от работы в составе неполной бригады, а водители карет скорой помощи не будут принимать автомобили с техническими неисправностями.