Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе «Иртыш» в Курганской области

Курган, 27 мая. Перевозящий топливо грузовик загорелся после ДТП на трассе «Иртыш», никто не пострадал, сообщили в пресс- службе МЧС России.

Авария произошла около 16.20 на 278-м километре трассы Р-254. Бензовоз КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, грузовик опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП никто не пострадал, правоохранительные органы перекрыли движение на трассе. Прибывшие к месту ЧП пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее сообщалось, что под Махачкалой столкнулись два автомобиля Lada Kalina, погибли три человека. Еще троих человек срочно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.