Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе «Иртыш» в Курганской области
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Курган, 27 мая. Перевозящий топливо грузовик загорелся после ДТП на трассе «Иртыш», никто не пострадал, сообщили в пресс- службе МЧС России.
Авария произошла около 16.20 на 278-м километре трассы Р-254. Бензовоз КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, грузовик опрокинулся и загорелся.
В результате ДТП никто не пострадал, правоохранительные органы перекрыли движение на трассе. Прибывшие к месту ЧП пожарные ликвидировали открытое горение.
Ранее сообщалось, что под Махачкалой столкнулись два автомобиля Lada Kalina, погибли три человека. Еще троих человек срочно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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