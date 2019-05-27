Стало известно, почему в аэропорту Парижа задержали борт «Аэрофлота»

Париж, 27 мая. В парижском аэропорту была проведена проверка самолета российской компании «Аэрофлот». По информации Федерального агентства новостей, воздушное судно досматривали из-за информации о том, что в одном из прибывающих в «Шарль-де-Голль» самолетов может находиться взрывное устройство.

«Один из бортов «Аэрофлота» попал под проверку после анонимного звонка о том, что в одном из прибывающих самолетов есть бомба», — рассказал ФАН источник в авиакомпании.

Известно, что тщательному досмотру подвергся не только российский самолет, но и другие воздушные судна, которые прибывали в «Шарль-де-Голль» в то же время, что и борт «Аэрофлота».