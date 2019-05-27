Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, почему в аэропорту Парижа задержали борт «Аэрофлота»

454
0 Оставить комментарий

Стало известно, почему в аэропорту Парижа задержали борт «Аэрофлота»

Париж, 27 мая. В парижском аэропорту была проведена проверка самолета российской компании «Аэрофлот». По информации Федерального агентства новостей, воздушное судно досматривали из-за информации о том, что в одном из прибывающих в «Шарль-де-Голль» самолетов может находиться взрывное устройство.

«Один из бортов «Аэрофлота» попал под проверку после анонимного звонка о том, что в одном из прибывающих самолетов есть бомба», — рассказал ФАН источник в авиакомпании.

Известно, что тщательному досмотру подвергся не только российский самолет, но и другие воздушные судна, которые прибывали в «Шарль-де-Голль» в то же время, что и борт «Аэрофлота».

infox - new
Автор: Федор Веснин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров